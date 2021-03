Jusqu’ici, les élèves des écoles primaires, secondaires et collèges devaient être séparés de 6 pieds, soit environ 1,8 mètre, selon les Centres américains de lutte et de prévention contre les maladies (CDC).

(Washington) Les autorités sanitaires américaines ont assoupli vendredi les recommandations en vigueur dans les écoles face à la COVID-19, en diminuant de moitié la distance conseillée entre les élèves dans les classes.

Agence France-Presse

Cette décision devrait grandement faciliter la réouverture des établissements, qui manquaient souvent d’espace pour appliquer les recommandations précédentes, et ainsi permettre à tous les élèves de revenir suivre leurs cours en personne.

Après la publication de plusieurs études sur le sujet, l’agence fédérale de santé publique a décidé que la distance de 3 pieds (environ 90 centimètres) était suffisante dans les classes, lorsque tout le monde porte un masque.

Seule exception : lorsque la transmission de l’épidémie est « élevée » dans une localité et que les élèves ne peuvent pas rester dans des groupes distincts – qui ne se mélangent pas tout au long de la journée. Dans ce cas, les élèves âgés de 11 à 18 ans devront s’espacer de 1,8 mètres dans les classes.

Cette différence s’explique « par les dynamiques de transmission différentes chez les élèves plus âgés, qui sont plus susceptibles d’être exposés et de transmettre le SARS-CoV-2 que les enfants plus jeunes », expliquent les CDC.

Par ailleurs, la même distance de 1,8 mètre doit être maintenue dans les parties communes, lorsque le masque ne peut être porté (par exemple en mangeant), ou encore durant des activités comme le chant ou le sport.