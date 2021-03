Guerre des mots pour la première rencontre entre l’équipe Biden et la Chine

(Anchorage et Washington) Ils avaient promis de tout se dire, et la promesse a été tenue : les États-Unis et la Chine ont étalé jeudi en Alaska des désaccords irréconciliables lors du premier face-à-face de l’ère Biden, mettant en scène une confrontation sans merci entre les deux premières puissances mondiales.