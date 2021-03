Huit femmes ont, depuis février, dénoncé des gestes et propos inappropriés du gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, dont une ancienne employée qui l’a accusé d’avoir mis sa main sous son chemisier en 2020.

(Washington) Le président américain Joe Biden a esquivé dimanche les questions de journalistes lui demandant si le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel, devait démissionner, tandis que la cheffe démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a invité M. Cuomo à se demander s’il était toujours en mesure d’occuper son poste, sans aller jusqu’à réclamer sa démission.

Agence France-Presse

Leurs propos prudents contrastent avec ceux d’autres responsables du parti démocrate, dont l’homologue de Mme Pelosi au Sénat, Chuck Schumer, qui ont explicitement appelé M. Cuomo à quitter ses fonctions.

« L’enquête est en cours et il nous faut voir ce qu’elle apportera », a déclaré M. Biden à sa descente de l’hélicoptère présidentiel Marine One.

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS Joe Biden a répondu à quelques questions des médias à son retour à la Maison-Blanche.

Les femmes qui ont dénoncé le gouverneur « doivent être prises au sérieux », « leurs accusations sont crédibles et graves », avait déclaré plus tôt Mme Pelosi sur la chaîne ABC. « Le gouverneur aime New York, il doit sonder son cœur pour voir s’il peut encore diriger l’État avec efficacité », a-t-elle ajouté.

Dénonçant de « fausses » allégations, Andrew Cuomo, 63 ans dont 10 à la tête de l’influent État de New York, refuse de céder aux appels à la démission. Il a encore demandé vendredi d’attendre les résultats des enquêtes ouvertes après ces révélations.

Tout en jurant n’avoir « aucune tolérance pour le harcèlement sexuel », Mme Pelosi a semblé abonder en son sens.

Les femmes qui accusent M. Cuomo « méritent de connaître le résultat de l’enquête, tout comme le gouverneur », a-t-elle dit, en « espérant » que ses conclusions soient rapidement rendues publiques.