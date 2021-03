(New York) New York, qui est la ville des États-Unis la plus endeuillée par le coronavirus, a rendu un hommage émouvant à ses 30 258 morts, un an après le début de la pandémie.

Agence France-Presse

« Nous avons perdu plus de New-Yorkais que dans la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l’ouragan Sandy et le 11-Septembre réunis. Chaque famille a été affectée, et pour tant de familles il y a de la douleur, de la douleur à vif », a dit le maire Bill de Blasio lors d’une cérémonie virtuelle en direct, après avoir demandé d’observer une minute de silence en hommage aux victimes.

PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Le maire de New York, Bill de Blasio

L’édile démocrate a notamment mentionné les « héros de la santé » qui « ont sauvé des vie », parfois à leurs dépens, et a également demandé de se souvenir des bons moments.

« Quoi qu’il arrive, personne ne peut vous prendre les danses que vous avez déjà dansées ! », a dit Bill de Blasio en espagnol, citant ainsi une phrase de l’écrivain colombien et prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, dans une ville où un tiers des immigrés sont d’origine latine.

PHOTO CRAIG RUTTLE, ASSOCIATED PRESS Des chandelles ont été allumées autour de la fontaine Revson du Lincoln Center

La cérémonie virtuelle a commencé par un court récital de la Philharmonie de New York, devant des bougies allumées sur l’emblématique pont de Brooklyn par une nuit glaciale et venteuse. De grandes photos en noir et blanc des victimes ont été projetées sur le pont.

Il y a eu des discours de chefs religieux, d’un jeune poète, de témoins, ainsi que la participation d’Hezekiah Walker, pasteur de la grande église de Brooklyn (Love Fellowship Tabernacle Church) et populaire artiste gospel, accompagné de la chorale The Love Fellowship.