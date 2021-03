Interpellation d’une Afro-Américaine

La police de Rochester de nouveau dans l'embarras

(New York) La police de Rochester, dans le nord de l’État de New York, a de nouveau été mise en cause suite à la diffusion d’images de l’interpellation mouvementée d’une femme afro-américaine accompagnée de sa fille, après deux autres incidents ayant déjà fait polémique ces derniers mois.