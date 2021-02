(Washington) Le sénateur républicain du Texas Ted Cruz était dans la tourmente jeudi pour s’être envolé vers la station balnéaire mexicaine de Cancún, au moment où son État était en prise à une vague de froid inédite et meurtrière.

Agence France-Presse

Le sénateur est parti mercredi en famille par avion à Cancún, abandonnant ses administrés au milieu d’une crise sans précédent.

La polémique a débuté lorsque des photos ont circulé le montrant à l’aéroport de Houston et à bord d’un avion vers la célèbre destination touristique tropicale, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan.

Demi-retour vers le Texas

Après un silence de plusieurs heures jeudi, durant lesquelles M. Cruz a été sévèrement critiqué pour ce déplacement vers les plages du Mexique, son service des communications a diffusé une déclaration défendant son voyage : « Les Texans vivent une semaine fâchante. Nos maisons gèlent et l’électricité est en panne. Comme des millions de Texans, notre famille est privée de chauffage et d’électricité. »

L’école étant fermée pour la semaine, nos filles ont demandé d’aller en voyage avec des amis. Désireux d’être un bon papa, je les ai accompagnées dans l’avion hier soir et je reviens cet après-midi. Ted Cruz, dans un communiqué

Celui qui avait un temps été affublé du surnom moqueur de « Lyin’Ted » (« Ted le menteur ») par Donald Trump s’est rapidement vu attribuer un nouveau surnom sur Twitter : « Flyin’Ted » (« Ted le volant »).

Lors d’une interview radio lundi, M. Cruz avait mis en garde les habitants de son État contre les graves perturbations météorologiques à venir, soulignant qu’elles pourraient faire de nombreuses victimes.

« Ne prenez aucun risque. Assurez-vous que votre famille est à l’abri, ne quittez pas votre maison et prenez soin de vos enfants », avait-il déclaré.

Près de 700 000 foyers et entreprises restaient sans électricité jeudi matin au Texas où des températures polaires ont provoqué une envolée spectaculaire de la consommation d’électricité.

Dans l’ensemble des États-Unis, la tempête a provoqué la mort d’au moins une trentaine de personnes.

Dans son communiqué annonçant son retour au Texas, jeudi, le sénateur Cruz a ajouté : « Mon personnel et moi sommes en constante communication avec les dirigeants de l’État et des municipalités pour aller au fond de ce qui s’est passé au Texas (…) Mon équipe et moi continuerons d’utiliser toutes nos ressources pour garder les Texans informés et en sécurité. »

Candidat lors de la primaire républicaine pour la Maison-Blanche en 2016, Ted Cruz est régulièrement cité comme possible candidat du parti républicain en 2024.

Elu pour la première fois au Sénat en 2012, il a été réélu de justesse en 2018 face à Beto O’Rourke, alors figure montante du parti démocrate.