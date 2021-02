Assaut du Capitole

Trump et Giuliani poursuivis au civil

(New York) La loi a été promulguée en 1871 pour mettre fin à la campagne de terreur du Ku Klux Klan dirigée principalement contre les élus noirs des États du Sud après la guerre de Sécession. En Caroline du Sud, certaines de ses dispositions ont atteint leur objectif pendant un certain temps. D’autres n’ont jamais été utilisées dans des causes importantes. Jusqu’à mardi.