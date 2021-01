Un photographe au cœur de l’invasion du Capitole

Du Kosovo à Bagdad, le photojournaliste américain de renom Ron Haviv s’est retrouvé maintes fois dans l’œil de l’ouragan. Le 6 janvier dernier, il a grimpé l’échafaudage installé en prévision de la prestation de serment de Joe Biden et a suivi les émeutiers jusque dans le Capitole, où il a observé une foule agressive mais peu organisée, et a réalisé de remarquables photos. Il voit des similitudes entre ce qui s’est passé ce jour-là et d’autres scènes de chaos de par le monde.