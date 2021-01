Pas d'appui pour Keystone

Pete Buttigieg en voie d’être confirmé aux Transports

(Washington) Avec la promesse de construire des transports et infrastructures plus sûrs, plus modernes et plus verts, Pete Buttigieg a semblé faire consensus devant les sénateurs qui l’auditionnaient jeudi en vue de sa confirmation pour devenir le secrétaire des Transports de Joe Biden.