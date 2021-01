(Washington) Sept sénateurs démocrates ont demandé jeudi à la commission d’éthique du Sénat d’enquêter sur les actions des sénateurs républicains Ted Cruz et Josh Hawley « pour bien comprendre leur rôle » dans l’insurrection du 6 janvier au Capitole par les partisans de l’ancien président Donald Trump.

Kevin Freking

Associated Press

Des milliers de personnes s’étaient rassemblées ce jour-là alors que le Congrès votait pour certifier officiellement la victoire du président Joe Biden sur Donald Trump en novembre. Josh Hawley et Ted Cruz ont soulevé des objections au Sénat contre la victoire de Joe Biden, malgré la reconnaissance largement répandue que l’effort échouerait.

En fin de compte, le Congrès a certifié la victoire de Joe Biden, mais pas avant que des milliers de personnes se soient rendues au Capitole à la demande de Donald Trump pour violemment interrompre les travaux. En fin de compte, les violences ont fait cinq morts, blessé des dizaines de policiers et causé d’importants dégâts au Capitole.

Les sénateurs démocrates ont déclaré que le Sénat ne devait pas déterminer si Ted Cruz et Josh Hawley avaient le droit de s’opposer à la certification, mais plutôt si les sénateurs n’avaient pas placé la loyauté « aux principes moraux les plus élevés et au pays au-dessus de la loyauté envers des personnes, un parti ou un ministère ». Ils ont également déclaré que l’enquête devrait déterminer si Ted Cruz, du Texas, et Josh Hawley, du Missouri, se sont livrés à « une conduite inappropriée qui s’est répercutée sur le Sénat ».

« D’ici là, un nuage d’incertitude pèsera sur eux », ont écrit les sénateurs démocrates dans une lettre aux dirigeants de la commission d’éthique du Sénat.

Les sénateurs démocrates ont déclaré que Ted Cruz et Josh Hawley avaient annoncé leur intention de s’opposer à la certification même s’ils savaient que les allégations de fraude électorale étaient sans fondement et avaient conduit à des menaces de violence.

« Leurs actions renforcent la cause des insurgés et préparent le terrain pour de futures violences. Et les deux sénateurs ont utilisé leurs objections pour collecter des fonds politiques », ont déclaré les sénateurs démocrates dans leur lettre.

Ted Cruz et Josh Hawley ont condamné la violence du 6 janvier. Ted Cruz l’a qualifiée « d’acte de terrorisme méprisable ». Josh Hawley a déclaré que ceux qui ont attaqué la police et enfreint la loi doivent être poursuivis.

Ted Cruz a aidé à forcer le vote sur la victoire de Joe Biden en Arizona, tandis que Josh Hawley a aidé à en forcer un sur la victoire de du démocrate en Pennsylvanie.

« Joe Biden et les démocrates parlent d’unité, mais essayent effrontément de faire taire la dissidence », a déclaré Josh Hawley dans un communiqué. « Ce dernier effort est un abus flagrant du processus d’éthique du Sénat et une tentative flagrante de vengeance partisane. »

« Il est malheureux que certains démocrates du Congrès ne tiennent pas compte de l’appel à l’unité du président Biden et jouent plutôt à des jeux politiques en déposant des plaintes frivoles en matière d’éthique contre leurs collègues », a déclaré une porte-parole de Ted Cruz, Maria Jeffrey Reynolds.

Les démocrates qui demandent l’enquête sont les sénateurs Sheldon Whitehouse du Rhode Island, Ron Wyden de l’Oregon, Tina Smith du Minnesota, Richard Blumenthal du Connecticut, Mazie Hirono d’Hawaii, Tim Kaine de Virginie et Sherrod Brown de l’Ohio.