(Washington) L’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, après quatre ans de présidence controversée de Donald Trump, a suscité mercredi une vague d’optimisme et de soulagement chez les alliés traditionnels des États-Unis, qui lui ont proposé un « nouveau départ ».

Agence France-Presse

Les principaux rivaux de Washington ont préféré se montrer sans illusions, la Russie jugeant qu’une amélioration des relations dépendrait de la « volonté politique » du nouveau président et l’Iran estimant que « la balle est dans le camp » de Joe Biden.

Voici les principales réactions :

UE

« L’Europe est prête pour un nouveau départ », a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après l’investiture de Joe Biden.

« L’UE a de nouveau un ami à la Maison-Blanche après quatre longues années » de présidence Trump, avait-elle avant lancé auparavant devant le Parlement européen.

De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a estimé qu’il était « temps de revenir aux convictions, au bon sens et de moderniser notre relation », après avoir lancé « un appel à construire ensemble un pacte fondateur, nouveau ».

OTAN

« Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre de l’Alliance transatlantique », a estimé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

« J’attends avec impatience de travailler étroitement avec le président Biden », a-t-il ajouté, soulignant que « les alliés de l’OTAN doivent être unis pour faire face aux conséquences pour la sécurité de l’ascension de la Chine, de la menace terroriste, y compris en Afghanistan et en Irak, et d’une Russie plus assurée ».

Allemagne

Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier a fait part de son « grand soulagement ».

« Nous nous réjouissons que les États-Unis en tant que partenaire indispensable soient à l’avenir de nouveau à nos côtés sur de nombreuses questions : dans le combat commun et solidaire contre la pandémie de COVID-19, la protection mondiale du climat, sur les questions de sécurité », a-t-il détaillé.

Royaume-Uni

PHOTO REUTERS TV, REUTERS Le premier ministre britannique Boris Johnson

Le premier ministre britannique Boris Johnson a félicité Joe Biden, se disant « impatient de travailler » avec lui.

« Le leadership américain est vital sur les questions qui nous concernent tous, du changement climatique à la COVID-19, et je suis impatient de travailler avec le président Biden », a-t-il écrit sur Twitter.

France

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses « meilleurs vœux de succès » au nouveau président américain et salué sa décision de revenir dans l’Accord de Paris sur le climat.

« C’est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C’est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète », a-t-il dit.

Italie

Le premier ministre italien Giuseppe Conte a adressé « tous ses vœux de bon travail au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris », saluant « un grand jour pour la démocratie, dont l’importance dépasse les frontières américaines ».

« L’Italie est prête à affronter avec les États-Unis les défis communs de l’agenda international », a-t-il écrit sur Twitter.

Vatican

Le pape François a envoyé « ses vœux cordiaux et l’assurance de ses prières » au deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis après John F. Kennedy, et l’a encouragé à favoriser « la réconciliation et la paix aux États-Unis et entre les nations du monde ».

Irlande

Le premier ministre irlandais Micheal Martin a félicité Joe Biden, un « vrai ami » de l’Irlande, en rappelant ses racines irlandaises. Il a affirmé vouloir approfondir la « coopération » entre leurs deux pays.

Canada

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit « impatient de travailler avec le président Biden » afin de « chercher à rendre nos pays plus sécuritaires, plus prospères et plus résilients ».

Inde

Le premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses « chaleureuses félicitations » à Joe Biden. Il a indiqué qu’il « attendait avec impatience de travailler avec lui pour renforcer le partenariat stratégique entre l’Inde et les États-Unis ».

Israël

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a appelé le nouveau président américain à « renforcer l’alliance » entre Israël et les États-Unis afin d’affronter des « défis communs », comme la « menace » de l’Iran.

Palestiniens

Les Palestiniens ont invité le président Biden à œuvrer à la création d’une Palestine « indépendante ».

« Nous sommes impatients de travailler ensemble pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde », a affirmé le président palestinien Mahmoud Abbas.

Russie

PHOTO MIKHAIL KLIMENTYEV, AP Vladimir Poutine

Le Kremlin a jugé que l’amélioration des relations entre la Russie et les États-Unis dépendait de la « volonté politique » du président désigné Joe Biden, selon une déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

La diplomatie russe a par ailleurs déclaré espérer un travail « plus constructif » avec l’administration Biden en vue de prolonger un important traité de désarmement New Start, limitant les arsenaux nucléaires des deux puissances, qui expire le 5 février.

Pour sa part, le dernier dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, a appelé à « une normalisation des relations », qui sont aujourd’hui « source d’une grande inquiétude ».

Iran

Téhéran a salué le départ du « tyran » Donald Trump, jugeant que « la balle est dans le camp » du nouveau président américain Joe Biden pour un éventuel retour de Washington à l’accord sur le nucléaire iranien.

Donald Trump « n’a apporté que des problèmes à son propre peuple et au reste du monde », a ajouté le président iranien Hassan Rohani dans cette allocution télévisée.