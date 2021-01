Décryptage

La nouvelle « Cause perdue »

(New York) De nombreux Américains ont été révulsés mercredi en voyant des photos de cet homme marchant tranquillement avec un drapeau confédéré dans le Capitole des États-Unis, temple de la démocratie américaine. À leurs yeux, ce drapeau symbolise l’esclavage et le racisme que les États sudistes ont tenté de perpétuer en quittant l’Union en 1861, cause d’une affreuse guerre civile qu’ils ont perdue quatre ans plus tard.