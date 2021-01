La présidence de Biden se jouera en Géorgie

(New York) À peine remise des controverses entourant l’élection présidentielle du 3 novembre, la Géorgie retournera aux urnes le 5 janvier pour participer au second tour des élections sénatoriales de l’État. L’intérêt de ces scrutins dépasse largement les frontières du Peach State. Car s’y jouera, dans une large mesure, l’avenir de la présidence de Joe Biden. Explications et autres considérations.