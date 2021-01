(Minneapolis) Les procureurs ont demandé que le début du procès des quatre anciens policiers de Minneapolis impliqués dans la mort de George Floyd soit retardé de trois mois.

Associated Press

Selon le Star Tribune, les procureurs souhaitent ce délai afin de s’assurer qu’un nombre suffisant de personnes seront vaccinées contre la COVID-19.

Le début du procès des quatre hommes est prévu pour le 8 mars.

Dans leur requête, les procureurs font valoir que le report du procès au 7 juin « permettrait d’établir un équilibre approprié entre la nécessité de protéger la santé publique et celle de veiller à ce que cette affaire soit résolue rapidement ».

Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng et Thomas Lane doivent être jugés ensemble. Le premier est accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire, et les autres sont inculpés pour complicité.

AP À partir de la gauche : Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao.

L’avocat de Chauvin, Eric Nelson, a indiqué ne pas avoir l’intention de s’opposer à ce que l’accusation demande un report du procès.

L’avocat de Kueng, Thomas Plunkett, a déclaré que la requête de l’accusation était déroutante. « Le moment choisi pour leur motion me semble curieux. La pandémie existe depuis un certain temps. »