Mort de Larry Kramer, militant homosexuel et pionnier de la lutte contre le sida

(New York) Il fut, par sa dénonciation de l’apathie des gouvernants, l’un des combattants les plus efficaces contre le sida : Larry Kramer, auteur, militant homosexuel et cofondateur de l’organisation Act Up, est mort mercredi à New York à l’âge de 84 ans.