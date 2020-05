La ville de New York en confinement au moins jusqu’en juin

(New York) Certaines régions de l’État de New York, le plus touché par l’épidémie aux États-Unis, vont pouvoir relancer progressivement leur économie à compter du 15 mai, mais pas la ville de New York même, où le confinement devrait durer au moins jusqu’en juin, ont indiqué lundi les autorités locales.