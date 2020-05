(Washington) L’Agence américaine du médicament (FDA) a accordé vendredi une autorisation d’utilisation en urgence de l’antiviral expérimental remdesivir, après qu’un essai américain a montré qu’il écourtait sensiblement la durée de rétablissement des patients les plus gravement atteints de la COVID-19.

Agence France-Presse

« Je suis heureux d’annoncer que Gilead a obtenu de la FDA l’autorisation d’utilisation en urgence pour le remdesivir », a indiqué le président Donald Trump depuis la Maison-Blanche.

L’autorisation permet au remdesivir d’être utilisé par les hôpitaux pour les malades graves de la COVID-19 qui ont besoin d’oxygène, par exemple sous respirateurs, sans avoir besoin de participer à un essai clinique.

« Il est raisonnable de penser que le remdesivir puisse être efficace contre la COVID-19 et que, étant donné qu’il n’existe pas de traitements alternatifs adéquats, approuvés ou disponibles, les avantages connus et potentiels pour traiter ce virus sévère et mortel sont supérieurs aux risques connus et potentiels posés par l’utilisation du médicament », a déclaré la FDA.

Le remdesivir sera distribué en priorité aux hôpitaux des villes les plus touchées par la pandémie aux États-Unis, une distribution qui sera coordonnée par le gouvernement américain, a annoncé Gilead dans un communiqué.

L’hydroxychloroquine avait été autorisée en urgence par la FDA le 28 mars.

Médicament expérimental initialement développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola, mais jamais approuvé contre aucune maladie, le remdesivir est la première thérapie à avoir démontré une certaine efficacité contre le nouveau coronavirus dans un essai clinique contre placebo avec plus d’un millier de patients, même si l’effet est considéré comme modeste.

Les patients traités par remdesivir ont vu leur temps de rétablissement écourté de quatre jours (en durée médiane), de 15 à 11 jours, selon des résultats rendus publics mercredi par les Instituts de santé américains, qui l’ont coordonné.

« Bien que les résultats soient clairement positifs du point de vue de leur sens statistique, ils sont modestes », a dit jeudi le directeur de l’Institut national des maladies infectieuses, Anthony Fauci.

Mais c’est cependant la « démonstration » que le mode d’action du remdesivir est efficace, et il pourrait donc ouvrir la voie à de meilleurs traitements.

Les résultats suggèrent que le remdesivir réduit le risque de mort, mais cette donnée est considérée comme moins fiable car en dessous du niveau de pertinence statistique. 8 % des patients traités, contre 11,6 % dans le groupe témoin, sont décédés lors de cet essai.

Mais les résultats complets de l’essai n’ont pas été publiés, ce qui a suscité des critiques de la part de la communauté scientifique qui attend que l’étude soit évaluée et publiée par une revue médicale.