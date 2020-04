Trump survivra-t-il à la COVID-19?

(NEW YORK) La loi de la gravité ne s’applique pas à Donald Trump. Pendant et après la campagne présidentielle de 2016, les commentateurs politiques ont répété à satiété ce refrain. Après tout, le promoteur immobilier de New York avait réussi à remporter l’investiture républicaine et la Maison-Blanche après avoir dénigré un héros militaire, ridiculisé un journaliste handicapé et avoué s’être déjà vanté de pouvoir empoigner le sexe des femmes sans leur consentement.