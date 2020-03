(Los Angeles) Les autorités californiennes ont exhorté mardi les jeunes à respecter les consignes de sécurité contre le nouveau coronavirus après la mort d’un adolescent près de Los Angeles, première victime connue de la COVID-19 sur le sol américain.

Agence France-Presse

Les autorités sanitaires du comté de Los Angeles ont annoncé dans un communiqué trois nouveaux décès de la COVID-19, dont « un jeune âgé de moins de 18 ans » qui vivait à Lancaster, à une quarantaine de kilomètres au nord de la métropole californienne.

Il s’agirait du premier cas connu de décès touchant un jeune sur le sol américain.

Dans un communiqué ultérieur, les mêmes autorités sanitaires ont toutefois souligné que les causes du décès devaient encore être validées par des experts fédéraux.

« Bien que des tests préliminaires aient indiqué un résultat positif à la COVID-19, le cas est complexe et il pourrait y avoir une autre explication à ce décès », relève le comté de Los Angeles.

« Les jeunes, cela peut vous toucher aussi. Sachez que votre comportement peut sauver une vie et peut coûter une vie. Et que cette vie peut être la vôtre », a néanmoins averti le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, lors d’une conférence de presse.

Aucune précision n’a été donnée sur l’âge exact ou le sexe de la jeune victime, le maire ayant simplement parlé d’un « adolescent en bonne santé ».

Pour le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ce décès doit être une prise de conscience et inciter tout le monde à respecter les règles de « distanciation sociale » qu’il a ordonnées dans tout l’État.

La moitié des cas recensés en Californie sont âgés de 18 à 49 ans, a insisté M. Newsom.

D’après les experts, la COVID-19 prend rarement des formes sévères chez les enfants et très peu de cas mortels ont été rapportés dans le monde depuis le début de la pandémie.

« La COVID-19 ne fait aucune différence d’âge, de race ou de richesse, et ce que nous voyons en ce moment dans des endroits comme New York nous montre ce à quoi nous devons nous préparer », a déclaré la directrice de la santé publique du comté, Barbara Ferrer.

« Nous ne pouvons aplatir la courbe (des contaminations, NDLR) que si TOUT LE MONDE prend au sérieux les consignes de distanciation sociale et respecte les ordres d’isolement et de quarantaine », a-t-elle insisté.

Les autorités californiennes ont placé Los Angeles et l’ensemble de l’État en confinement, avec ordre de cesser toutes les activités « non essentielles » et d’éviter autant que possible tout déplacement.

« Au cours des dernières 48 heures, il y a eu 256 nouveaux cas » de coronavirus, ont relevé les autorités sanitaires du comté de Los Angeles.

Cela porte à 662 le nombre de cas confirmés en laboratoire dans la région, dont seulement dix ont concerné des mineurs.

Au total, les États-Unis comptaient mardi soir 780 morts et plus de 54 000 cas officiellement déclarés de COVID-19, selon l’université Johns Hopkins, qui fait référence.