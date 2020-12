Au-delà de sa forte portée symbolique, la nouvelle signifie que les Américains les plus vulnérables devraient commencer à recevoir le vaccin d’ici quelques jours.

Après le Canada mercredi, c’est au tour des États-Unis d’autoriser le vaccin contre la COVID-19 du géant pharmaceutique Pfizer, devenant ainsi le sixième pays du monde à le faire. Les premiers vaccins seront administrés dans « moins de 24 heures », a affirmé en soirée le président Donald Trump.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« C’est une étape importante dans la lutte contre cette pandémie dévastatrice qui a affecté tant de familles aux États-Unis et dans le monde », a déclaré dans un communiqué le commissaire de la Food and Drug Association (FDA), Stephen M. Hahn, en spécifiant que l’annonce est le résultat d’un « processus d’examen ouvert » encadré par plusieurs experts.

M. Hahn affirme que ce vaccin « répond aux normes scientifiques » de la FDA en matière de sécurité, mais aussi d’efficacité et de qualité de fabrication. « Le travail inlassable pour développer un nouveau vaccin pour prévenir cette maladie nouvelle, grave et potentiellement mortelle dans un délai accéléré après son émergence est un véritable témoignage de l’innovation scientifique et de la collaboration public-privé », ajoute le commissaire.

Dans une vidéo diffusée sur sa page Twitter, le président Donald Trump a affirmé que les premiers vaccins seront administrés aux États-Unis « dans moins de 24 heures », en qualifiant cette homologation officielle de « miracle médical ». « Ça va sauver des millions de vie et bientôt, ça mettra un terme à cette pandémie, une fois pour toutes », a aussi martelé le républicain, en parlant d'un « retour à la vie normale ». Selon ses dires, des doses ont déjà commencé à être envoyées dans chaque État, de concert avec UPS et Fedex.

Ces vaccins sont également très sûrs. Les citoyens américains ont participé à des essais cliniques qui étaient beaucoup plus importants que la normale, et n'ont pas eu d'effets secondaires graves. Donald Trump, président des États-Unis

Au-delà de sa forte portée symbolique partout sur la planète, cette nouvelle signifie que les Américains amorceront à leur tour une vaste de campagne de vaccination, d’abord axée sur les plus vulnérables. Les gouverneurs de chaque État auront le dernier mot, mais Washington souhaite prioriser les aînés, les travailleurs du réseau de la santé ainsi que les premiers répondants. Des investissements de 14 milliards ont déjà été faits pour accélérer le développement et la distribution du vaccin, qui sera gratuit pour tous.

Plus de 292 000 personnes ont succombé au virus aux États-Unis, qui recense plus de 15,6 millions d’infections individuelles à ce stade de la pandémie. C’est le pays le plus touché au monde.

Jusqu’ici, cinq autres États ont déjà autorisé le même vaccin. En plus du Canada, il s’agit du Royaume-Uni — qui est d’ailleurs le premier pays au monde à avoir lancé sa campagne de vaccination — mais aussi du royaume du Bahreïn, de l’Arabie saoudite et du Mexique.

Sous haute tension

Cette annonce survient alors même que la Maison-Blanche a sommé vendredi le chef de l’Agence américaine des médicaments (FDA) d’autoriser le vaccin le jour même, ou bien de démissionner.

La décision de la FDA était attendue d’ici le week-end, mais le président Donald Trump a lui-même tweeté en matinée que la l’organisation était une « grosse tortue lente ». « Sortez le fichu vaccin MAINTENANT », a écrit le président sortant, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle, par ailleurs.

Selon le Washington Post, c’est le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, qui a directement demandé à Stephen Hahn, le directeur de la FDA, de finaliser le processus vendredi ou de donner sa démission. Le New York Times, de son côté, rapporte qu’il lui aurait conseillé de refaire son CV si l’autorisation n’était pas donnée vendredi.

Comme c’est le cas pour plusieurs autres organisations de santé publique dans le monde, l’autorisation fournie par la FDA pour le vaccin de Pfizer est l’une des plus rapides de son histoire : seulement trois semaines se sont écoulées depuis le dépôt par les fabricants de leur demande.

« Nous allons travailler avec Pfizer sur la distribution (du vaccin) et nous pourrions donc voir des personnes être vaccinées lundi ou mardi la semaine prochaine », avait dit plus tôt le ministre de la Santé Alex Azar, sur les ondes de la chaîne ABC News.

— Avec l’Agence France-Presse