(Washington) Le président américain désigné Joe Biden a annoncé lundi plusieurs nominations pour sa future équipe responsable de la santé, des postes clés en pleine pandémie de coronavirus, choisissant notamment le procureur général de Californie, Xavier Becerra, comme secrétaire à la Santé.

Agence France-Presse

S’il est confirmé par le Sénat, M. Becerra, 62 ans, deviendra le premier Hispanique à la tête de ce département.

Élu pendant plus de deux décennies à la Chambre des représentants, M. Becerra avait vigoureusement défendu la réforme de l’assurance santé de Barack Obama, ainsi que le programme DACA adopté pour protéger des centaines de milliers de jeunes migrants de l’expulsion.

Ce juriste a également, durant le mandat de Donald Trump, vigoureusement attaqué en justice les décisions du gouvernement républicain.

Joe Biden a par ailleurs confirmé qu’il nommerait le très respecté Anthony Fauci, déjà membre de l’équipe responsable de la crise sanitaire à la Maison-Blanche sous l’administration Trump, comme son conseiller principal sur la crise de la COVID-19.

PHOTO AL DRAGO, AFP Anthony Fauci

Figure rassurante pour les Américains depuis le début de la pandémie, habitué des plateaux télévisés où il répète inlassablement l’utilité des gestes barrières, M. Fauci conservera en parallèle son poste de directeur de l’Institut des maladies infectieuses.

M. Biden a également annoncé qu’il nommerait une femme, Rochelle Walensky, à la tête des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), en première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

« Cette équipe de dirigeants de confiance et expérimentés, apportera le plus haut niveau d’intégrité, de rigueur scientifique et d’expérience en gestion de crise pour faire face à l’un des plus grands défis auquel l’Amérique a fait face : mettre la pandémie sous contrôle », a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Toutes ces nominations devront être confirmées par le Sénat, dont la future majorité sera décidée en janvier par une élection partielle.

Joe Biden avait promis un cabinet reflétant la diversité de la population américaine. Il a ainsi déjà nommé Alejandro Mayorkas secrétaire à la Sécurité intérieure, qui sera également le premier Hispanique à ce poste s’il est confirmé.

Joe Biden a également annoncé la composition de sa future équipe économique, avec notamment l’ex-présidente de la Fed Janet Yellen à la tête du Trésor, des postes de politique étrangère, avec Antony Blinken comme futur chef de la diplomatie américaine, et une équipe de communication à la Maison-Blanche entièrement féminine.