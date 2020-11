Présidentielle américaine

« Il peut refuser de jouer le jeu démocratique »

La transition du pouvoir entre le président sortant et le président désigné s’annonce chaotique, alors que Donald Trump s’entête à nier sa défaite et promet une multitude de procédures judiciaires. Jusqu’où peut-il aller ? Quels impacts aura son obstination ? Le tour de la question avec Charles-Philippe David, professeur titulaire au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et président de l’Observatoire sur les États-Unis de l’UQAM.