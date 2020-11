La Presse en Pennsylvanie

Joe Biden aux portes de la Maison-Blanche

(Philadelphie) Deux jours après l’élection présidentielle, Joe Biden se retrouve aux portes de la Maison-Blanche, ayant ajouté mercredi le Wisconsin et le Michigan à ses conquêtes au cours d’une journée qui a vu Donald Trump et son équipe multiplier les déclarations et les manœuvres pour discréditer et contester le vote dans les États-clés.