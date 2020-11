Le vote en Floride sera aussi très suivi, et les derniers sondages y montrent Biden et Trump à égalité.

Connaîtrons-nous l’identité du prochain président américain ce soir ? En 2016, les grands réseaux avaient donné Trump vainqueur vers 2 h 30 le lendemain du jour du vote, après que le Wisconsin a été acquis aux républicains. Tour d’horizon.

Nicolas Bérubé

La Presse

3 novembre, minuit

Dixville Notch, New Hampshire

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE C’est la minuscule communauté de Dixville Notch, située dans le nord du New Hampshire, qui sera la première à voter le jour de l’élection, dès minuit.

Encore une fois cette année, c’est la minuscule communauté de Dixville Notch, située dans le nord du New Hampshire, qui sera la première à voter le jour de l’élection, dès minuit.

19 h

Caroline du Sud, Géorgie, Indiana, Kentucky, Vermont et Virginie

PHOTO JOHN BAZEMORE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Comme partout aux États-Unis, de nombreux électeurs ont voté par anticipation en Géorgie.

Ce sont les premiers résultats de la soirée, et les commentateurs les scruteront attentivement pour tenter de voir comment les candidats s’en tireront au cours des heures qui suivront. L’État de la Géorgie sera à suivre : les démocrates tentent d’aller chercher deux sièges de sénateur en Géorgie, eux qui n’ont remporté ni siège au Sénat ni course à la présidence en Géorgie depuis 20 ans. Les derniers sondages y donnent une mince avance à Joe Biden.

19 h 30 / Caroline du Nord, Ohio et Virginie-Occidentale

PHOTO JONATHAN DRAKE, ARCHIVES REUTERS Dans certains États, comme la Caroline du Nord, le dépouillement des votes par anticipation et par la poste a déjà commencé.

La Caroline du Nord et l’Ohio font partie des États où la course est très serrée, et les résultats pourraient arriver assez tôt, car le dépouillement des votes par anticipation et par la poste y a commencé il y a plusieurs semaines. En 2016, Donald Trump avait remporté la Caroline du Nord avec un peu plus de 3 % des votes, et l’Ohio avec 8 % d’avance.

20 h

Connecticut, Delaware, Washington, DC, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Alabama, Floride, Illinois, Kansas, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Dakota du Sud et Texas

PHOTO BRYAN GLAZER, ARCHIVES ASSOCIATER PRESS Le Paramount Miami Worldcenter est illuminé d’un gigantesque drapeau américain et d’un message incitant les Américains à voter.

C’est à 20 h que le gros des résultats de la côte Est commencera à être connu. Parmi les États à avoir à l’œil, on compte le Michigan et la Pennsylvanie, qui auront beaucoup de votes par la poste à compter, et qui ne peuvent les compter qu’à partir du jour du vote. Ces États ont le potentiel de faire durer le suspense pendant des jours. Le vote en Floride sera aussi très suivi, et les derniers sondages y montrent Biden et Trump à égalité.

20 h 30 / Arkansas

21 h

Louisiane, New York, Minnesota, Nebraska, Wisconsin, Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique et Wyoming

PHOTO KATHY WILLENS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Plusieurs mesures sanitaires ont été prises pour rendre le vote sécuritaire.

Après 21 h, les résultats des États-clés comme le Colorado, l’Arizona et le Wisconsin viendront peu à peu s’ajouter au tableau. Le Wisconsin sera très suivi, et Biden y jouit d’une avance considérable, mais le grand nombre de votes par la poste cette année pourrait retarder la publication des résultats. Donald Trump avait remporté le Wisconsin en 2016 par une marge de 0,77 %.

22 h

Iowa, Dakota du Nord, Idaho, Montana, Oregon, Utah et Nevada

PHOTO GEORGE FREY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Une électrice dépose son bulletin de vote dans une boîte prévue à cet effet à Salt Lake City, en Utah.

Les derniers sondages montrent que Trump et Biden sont nez à nez dans l’Iowa. En 2016, Donald Trump avait été victorieux dans l’État du Midwest avec près de 10 % d’avance, donc les républicains vont y suivre la course de près. Quant au Nevada, Hillary Clinton avait remporté l’État avec une avance de 2,5 % en 2016, et les sondages montrent cette année que Joe Biden mène la course.

23 h

Californie, Washington et Hawaii

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Californie est l’État qui compte le plus de grands électeurs avec 55.

À 23 h, les jeux sont faits. Reste encore à attendre les résultats… Une « vague bleue » pourrait accélérer les choses, et faire en sorte que Joe Biden puisse franchir la barre des 270 grands électeurs alors même que le dépouillement n’est pas terminé dans plusieurs États. Mais si la course est plus serrée, il faudra peut-être attendre des jours avant que la Floride, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin comptent leurs votes. Aussi : Trump a déclaré qu’il contesterait l’élection en cas de défaite. Donc tout est possible.

4 novembre, minuit

Alaska

PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESSE Les bureaux de vote de l’Alaska seront les derniers à fermer.

La quasi-totalité des bureaux de vote fermera à minuit en Alaska, État qui semble acquis aux républicains.