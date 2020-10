(Washington) Un ancien haut responsable du gouvernement américain a révélé mercredi avoir été l’auteur en 2018 d’une tribune anonyme, puis d’un livre, dénonçant le comportement erratique de Donald Trump, qui avait provoqué l’ire du président.

Agence France-Presse

« Nous ne devons pas le silence au président. Nous lui devons, et au peuple américain, la vérité », écrit Miles Taylor, ancien chef de cabinet du ministre de la Sécurité intérieure (DHS) John Kelly, dans une tribune publiée sur le site Medium et intitulée « Pourquoi je ne suis plus anonyme ».

Il souligne être « un républicain » et avoir « voulu que ce président ait du succès ».

« Mais trop souvent en temps de crise, j’ai vu Donald Trump prouver qu’il n’a pas de caractère et que ses faiblesses personnelles ont provoqué des échecs de leadership qui peuvent se mesurer en pertes de vies américaines », explique l’ancien fonctionnaire, qui a travaillé au ministère de la Sécurité intérieure entre janvier 2017 et l’été 2019.

Il assure que de nombreux membres du gouvernement étaient du même avis, mais que « la majorité ont hésité à s’exprimer par peur de représailles ».

Une porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Matthews, a dénoncé mercredi un « perdant fini » et critiqué le New York Times pour avoir garanti l’anonymat à « un responsable de rang inférieur ».

En septembre 2018, le quotidien avait publié un texte explosif titré « Je fais partie de la résistance au sein de l’administration Trump », écrit selon le journal par un « haut responsable » du gouvernement.

Il racontait comment lui et d’autres s’efforçaient de lutter de l’intérieur contre les « pires penchants » d’un président au leadership « mesquin », « impétueux » et « inefficace ». Il affirmait notamment que le président nuisait « à la bonne santé » de la république.

La diffusion de cette tribune anonyme avait suscité la controverse. Donald Trump avait crié à la « trahison » et traité l’auteur anonyme de « lâche ».

Un an plus tard, « Anonyme » avait publié le livre « A Warning » (« Un Avertissement »), un « témoignage choquant, de première main, sur le président Trump et son travail », selon son éditeur.

PHOTO SCOTT OLSON, ARCHIVES AFP Le livre « A Warning », de « Anonyme »

Miles Taylor a défendu mercredi son choix de l’anonymat. « Je voulais que l’attention se porte sur les arguments eux-mêmes », plutôt que d’offrir à Donald Trump une occasion de « détourner l’attention par des insultes mesquines et des noms d’oiseaux ».

À moins d’une semaine de l’élection présidentielle, il a aussi appelé les électeurs républicains à « mettre le pays au-dessus du parti » et à voter pour le démocrate Joe Biden.

« Je pense que la décence de Joe Biden nous rassemblera là où la malhonnêteté de Donald Trump nous a déchirés », assure-t-il.