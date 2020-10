Deuxième débat présidentiel

Un débat plus cordial... mais plus négatif

Malgré un deuxième affrontement plus apaisé sur la forme et dans le ton jeudi soir, les leaders républicain et démocrate ont davantage insisté sur les faiblesses de leur adversaire que lors du premier débat, montrent des données colligées par La Presse. Si Donald Trump a beaucoup moins mis l’accent sur les questions de défense nationale, Joe Biden a de son côté insisté sur le thème de la Chine.