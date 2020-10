Dernier débat Trump-Biden

Plus courtois, mais pas de K.-O.

(New York) Lors d’un dernier présidentiel plus courtois et substantiel que le premier, Donald Trump et Joe Biden ont présenté aux Américains des visions très contrastées sur les enjeux les plus importants de l’élection présidentielle de 2020, y compris la pandémie de coronavirus, la santé, l’immigration, l’économie et la question raciale.