L’incendie de forêt du Colorado a brûlé des maisons et plus de 830 km carrés de forêt

L’incendie de forêt de Cameron Peak, au Colorado, a été allumé à la mi-août et brûle encore. Un feu secondaire, allumé par des tisons soufflés par le vent, a brûlé plusieurs maisons près du village de Glen Haven durant les derniers jours.

La Presse

Dimanche, le Service forestier américain signalait que l’incendie était maîtrisé à 62 %, mais selon le site internet de l’organisme, l’incendie n’est plus maîtrisé qu’à 51 %. Il s’étend sur 830 km2, ce qui en fait le plus grand feu de forêt de l’histoire du Colorado. Plus de 1540 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour tenter de l’éteindre.

Les vents forts et les conditions sèches contribuent à la propagation du feu. Le Service forestier américain compte sur du temps plus humide et moins venteux à partir de jeudi après-midi pour ralentir l’incendie. Il est possible qu’il pleuve dimanche ou au début de la semaine prochaine.