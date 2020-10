Trafic de drogue

Un ex-ministre mexicain accusé aux États-Unis

(New York) L’ancien ministre mexicain de la Défense Salvador Cienfuegos (2012-2018) a été inculpé aux États-Unis de trafic de drogue et de blanchiment d’argent, selon un document communiqué par le procureur fédéral de Brooklyn, et devait être présenté vendredi à un juge à Los Angeles.