COVID-19 à New York

« Nous, les juifs, sommes des cibles faciles »

(NEW YORK) Baptisé « le Donald Trump de Borough Park » par le magazine New York, Heshy Tischler confirme sa réputation de fort en gueule en traitant le gouverneur de l’État de New York d’« idiot » et le maire de la ville du même nom d’« attardé » en entrevue avec La Presse.