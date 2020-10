(NEW YORK) Baptisé « le Donald Trump de Borough Park » par le magazine New York, Heshy Tischler confirme sa réputation de fort en gueule en traitant le gouverneur de l’État de New York d’« idiot » et le maire de la ville du même nom d’« attardé » en entrevue avec La Presse.

Richard Hétu

Collaboration spéciale

Ce militant de la communauté hassidique et animateur de radio n’emploie pas un langage plus diplomatique pour dénoncer les nouvelles mesures d’Andrew Cuomo et de Bill de Blasio pour lutter contre une propagation inquiétante du coronavirus dans plusieurs quartiers de Brooklyn et de Queens à forte population de juifs ultraorthodoxes.

PHOTO YUKI IWAMURA, ASSOCIATED PRESS Heshy Tischler, militant de la communauté hassidique de New York

Ces mesures comprennent la fermeture des entreprises non essentielles et des écoles, y compris les yeshivas, et limitent à dix personnes les rassemblements dans les lieux de culte pour au moins deux semaines.

« Je pense que c’est de la stupidité, de l’incompétence et, oui, de l’antisémitisme », dit Heshy Tischler au cours d’un entretien téléphonique. Renonçant souvent à l’habit noir de ses voisins hassidiques, Heshy Tischler a retenu l’attention la semaine dernière en participant à des manifestations à Borough Park au cours desquelles des masques ont été brûlés et des drapeaux de Donald Trump brandis.

« Vous êtes mes soldats ! Nous sommes en guerre ! », a-t-il lancé mardi soir dernier à de nombreux jeunes manifestants ultraorthodoxes descendus dans les rues du quartier de Brooklyn. Le lendemain soir, il s’est retrouvé au centre d’une altercation avec un journaliste orthodoxe qui lui a valu d’être arrêté et accusé d’incitation à l’émeute. Accusation qu’il nie vigoureusement.

Nous, les juifs, sommes des cibles faciles. Nous ne répliquons jamais. Eh bien, nous en avons assez. Nos enfants sont enfermés. Nous avons 91 suicides. Et ils sont surpris de nous voir protester ? Heshy Tischler, militant de la communauté juive hassidique

Des règles nécessaires

S’il parle plus fort que les autres, Heshy Tischler n’est pas la seule personnalité issue des communautés juives ultraorthodoxes de New York à avoir critiqué les nouvelles mesures imposées par le gouverneur Cuomo et soutenues par le maire de Blasio. Certains chefs religieux ont notamment déploré que ces mesures aient été mises en vigueur au milieu de la célébration de Souccot, fête juive qui s’étend sur sept jours.

Mais les spécialistes de la santé publique ne doutent pas que les nouvelles règles sont nécessaires. « Il y a un groupe de quartiers à Brooklyn et dans Queens où nous constatons des pics importants de transmission communautaire », dit Denis Nash, professeur d’épidémiologie à l’Université de la ville de New York.

« C’est quelque chose qui aurait pu être détecté et stoppé plus tôt. Maintenant, ça commence à être très préoccupant au chapitre du nombre de transmissions qui pourraient avoir lieu, ajout-t-il. Je pense que les mesures pour restreindre les rassemblements sont particulièrement importantes. »

Après avoir été l’épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, l’État de New York a connu cet été plusieurs semaines au cours desquelles son taux de positivité quotidien n’a pas dépassé 1 %.

Les choses ont cependant commencé à se gâter à la fin de l’été dans certains quartiers de Brooklyn et de Queens, qui ont enregistré des taux d’infections de 3 % à 8 %.

Ces quartiers, où vivent environ 500 000 personnes, comptent tous de fortes populations de juifs ultraorthodoxes au sein desquelles les règles sur le port du masque ou la distanciation physique ont été abandonnées par beaucoup au cours de l’été.

David Bloomfield, professeur d’éducation au Collège de Brooklyn et au Centre des hautes études de l’Université de la ville de New York, croit pouvoir expliquer ce phénomène. « La communauté hassidique a été durement frappée par la COVID-19 au plus fort de l’épidémie, dit-il. Des centaines de personnes en sont mortes. Or, quand le nombre d’infections et de décès a chuté, cela a créé la fausse impression que la communauté avait développé une immunité collective. »

Une « profonde déception »

« Les lacunes de l’enseignement des matières profanes dans les écoles hassidiques de New York ont également contribué à cette négation de l’urgence sanitaire au sein de la communauté, ajoute-t-il. Il y a un manque de compréhension qui permet à l’intérêt pour la santé publique d’être ignoré. »

Le rabbin Avi Shafran, directeur des affaires publiques pour Agudath Israel of America, organisme qui chapeaute les organisations juives ultraorthodoxes, rejette une telle analyse. Dans une entrevue à l’Associated Press, il a affirmé qu’une majorité des membres de la communauté étaient « déterminés à faire ce qui est nécessaire » pour combattre le coronavirus.

Son organisation a néanmoins exprimé sa « profonde déception » après qu’un juge fédéral eut refusé sa requête de suspendre l’application des nouvelles mesures du gouverneur Cuomo. Ces mesures, faut-il le rappeler, ont été annoncées quelques jours après que la Ville de New York eut autorisé les restaurants à servir de nouveau leurs clients en salle et les écoles publiques à reprendre l’enseignement en personne pour les élèves de tous les niveaux.

Même si la situation actuelle est préoccupante dans certains quartiers, je ne pense pas que New York revivra ce que nous avons connu le printemps dernier. Denis Nash, professeur d’épidémiologie à l’Université de la ville de New York

« Nous avons un long automne et un long hiver devant nous, mais nous sommes en meilleure position que nous l’étions pour y faire face », ajoute-t-il.

En attendant, Heshy Tischler, le militant de Borough Park, continuera à se battre contre les mesures du gouverneur Cuomo, malgré une certaine lassitude. « Oh, je suis fatigué, dit-il. Mon père était un survivant de l’Holocauste. Ma mère était une survivante de l’Holocauste. Je suis prêt à prendre ma retraite. Mais vous savez quoi ? Quand je vois de l’injustice, je riposte. »