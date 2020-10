Présidentielle américaine

Deux débats, deux réalités

Le débat entre Mike Pence et Kamala Harris n’avait rien à voir avec celui de leurs patrons, Donald Trump et Joe Biden. Beaucoup plus cordiaux, les aspirants à la vice-présidence se sont moins coupé la parole et un changement de rythme a clairement été observé, même si, là encore, le temps de parole n’a pas été égal. Analyse.