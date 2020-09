PHOTO ERIN SCHAFF, AGENCE FRANCE-PRESSE

Ruth Bader Ginsburg « sera la première femme » à recevoir ce niveau d’hommage (« to lie in state ») au Capitole et la « première personne de confession juive », a déclaré jeudi Nancy Pelosi en soulignant toutes les barrières que la magistrate avait franchies au cours de sa vie.