Ravagé par les incendies, l’Ouest américain redoute de nouveaux morts

(Fresno) Avec plus d’un demi-million de personnes forcées à fuir les flammes et un bilan des morts appelé à s’alourdir, la situation sur le front des dizaines d’incendies qui ravagent l’ouest des États-Unis devenait vendredi encore plus critique.