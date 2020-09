Les incendies ravagent la côte ouest américaine, six morts

(Shaver Lake) Une impression d’« enfer » et un ciel d’apocalypse : alimentés par la sécheresse et des vents violents, des incendies d’une ampleur historique continuaient de ravager la côte ouest des États-Unis, où ils ont causé la mort de six personnes, dont un enfant d’un an.