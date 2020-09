(Washington) Le président américain Donald Trump s’est dit mardi prêt à injecter des fonds personnels dans sa campagne si cela s’avérait indispensable dans la dernière ligne droite.

Jerome CARTILLIER

Agence France-Presse

« Si c’est nécessaire, je le ferai », a déclaré M. Trump, interrogé par des journalistes avant d’embarquer à bord d’Air Force One pour rejoindre la Floride.

« Nous avons beaucoup plus d’argent que la dernière fois pour les deux derniers mois », a-t-il assuré.

« Mais si nous avions besoin de plus, je contribuerais personnellement comme je l’ai fait lors des primaires en 2016 […] où j’ai mis beaucoup d’argent ».

« Nous devons absolument gagner », a ajouté le magnat de l’immobilier qui a toujours refusé de publier ses déclarations d’impôt et dont la fortune personnelle est entourée d’un épais mystère.

« Joe (Biden) n’a pas la force, il n’a pas les capacités mentales », a-t-il poursuivi.

Un peu plus tôt, le locataire de la Maison-Blanche avait défendu les importantes dépenses engagées par son équipe de campagne au printemps et au début de l’été, en dépit de sondages toujours défavorables à huit semaines du scrutin.

« Mon équipe de campagne a dépensé beaucoup d’argent au début pour contrecarrer les fausses histoires et la désinformation concernant notre gestion du virus chinois », a-t-il tweeté.

Trump promet un vaccin et un rebond économique

À huit semaines de l’élection, le président américain s’est envolé mardi pour Jupiter, en Floride, où il entend vanter, selon les termes de la Maison-Blanche, les « avancées environnementales » de son mandat dans cet État-clé.

Face à la pandémie de COVID-19 qui a fait plus de 189 000 morts dans la première puissance mondiale, le milliardaire républicain fait miroiter une double promesse : l’arrivée imminente d’un vaccin et un spectaculaire rebond de l’économie.

Et il accuse les démocrates de noircir le tableau de la situation sanitaire et d’imposer par pur calcul électoral des restrictions excessives dans les villes et États qu’ils contrôlent.

« Les démocrates rouvriront leurs États le 4 novembre, au lendemain de l’élection. Ces fermetures sont ridicules et uniquement décrétées pour nuire à l’économie avant ce qui est peut-être la plus importante élection de notre histoire ! », a-t-il tweeté avant de s’envoler pour le « Sunshine State ».

Les républicains accusent par ailleurs Joe Biden et sa colistière Kamala Harris de politiser la recherche d’un vaccin contre la COVID-19, après que cette dernière a affirmé qu’elle ne « croirait pas » la seule parole du républicain à ce propos.

Pour Kayleigh McEnany, porte-parole de la Maison-Blanche, les démocrates jouent un jeu dangereux en semant le doute sur un sujet aussi sensible.

Donald Trump « s’en remettra aux scientifiques, ce qu’il a toujours fait depuis le début », a-t-elle affirmé sur Fox News, passant sous silence les nombreuses polémiques des derniers mois où le président s’est mis en porte-à-faux avec la communauté scientifique.

Accord au Congrès ?

Dans ce climat tendu, Mark Meadows, chef de cabinet de la Maison-Blanche, s’est dit optimiste sur l’adoption, avant l’élection, d’un nouveau plan d’aide économique, estimant que républicains et démocrates pourraient trouver un terrain d’entente malgré les profondes divergences.

« Je suis peut-être plus optimiste aujourd’hui que je ne l’ai été depuis longtemps », a-t-il déclaré sur Fox Business.

En mars, le Congrès avait voté en urgence une loi, Cares Act, pour débloquer 2200 milliards de dollars, rallongée de près de 500 milliards à la fin avril.

Preuve d’une certaine nervosité de la part de Donald Trump, il a multiplié mardi matin les tweets agressifs, tous azimuts, avec les journalistes comme cible de choix.

Le 45e président de l’Histoire des États-Unis, en quête d’un second mandat de quatre ans, a notamment tenté de contrer l’idée d’une campagne cacophonique et trop dépensière, en particulier au printemps et au début de l’été sous la houlette de Brad Parscale, limogé depuis.

Dans un contraste saisissant avec le milliardaire républicain, Joe Biden lui, n’a aucun déplacement prévu sur la première partie de la semaine.

Sa femme, Jill Biden, « voyagera virtuellement au Wisconsin », selon les termes de l’équipe de campagne.

Un autre démocrate est de plus en plus présent : l’ancien président Barack Obama.

Mardi, il a apporté tout son poids à Kamala Harris sous la forme d’une vidéo dans laquelle il échange avec elle des conseils de campagne.

« Je vais faire tout ce que je pourrai, et Michelle fera de même, pour s’assurer que l’élection se passe bien », a-t-il promis.