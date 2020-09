Présidentielle: une bataille Trump-Biden à armes inégales en Pennsylvanie

(Brownsville) Six rassemblements électoraux en six semaines et du porte-à-porte pour soutenir la réélection de Donald Trump, ni rassemblement ni porte-à-porte pour son rival Joe Biden : les démocrates des comtés ruraux de Pennsylvanie se battent pour reconquérir leur État, clé pour la présidentielle de novembre, mais la pandémie les a privés de nombreuses armes.