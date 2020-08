Isaias se transforme en tempête tropicale en se dirigeant vers la Floride

(Miami) Isaias a déversé des pluies torrentielles sur les Bahamas samedi et se dirigeait sous forme de tempête tropicale sur les côtes de la Floride, où il devrait redevenir un ouragan dimanche et éprouver les services d’urgences de cet État, déjà un des plus affectés par l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis.