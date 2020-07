Un avocat antiféministe soupçonné du meurtre du fils d’une juge américaine

(New York) Un avocat antiféministe, retrouvé mort lundi, est soupçonné d’avoir abattu la veille le fils d’une juge fédérale du New Jersey et blessé son mari, a indiqué lundi le bureau du procureur fédéral de l'État.