Le fils d’une juge fédérale tué au domicile familial

(New York) Un homme armé, déguisé en chauffeur-livreur de FedEx, a abattu dimanche le fils d’une juge fédérale aux États-Unis et blessé par balle son mari, dans une attaque à leur domicile dans le New Jersey, ont rapporté des médias américains.