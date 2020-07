La juge de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg est sortie de l’hôpital

(Washington) La juge progressiste et doyenne de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg est sortie de l’hôpital après y avoir été admise la veille pour une possible infection, et elle se « porte bien », a déclaré mercredi l’institution judiciaire.