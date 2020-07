L’ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein arrêtée et inculpée de trafic de mineures

(New York) Ghislaine Maxwell, ex-collaboratrice et ex-compagne de Jeffrey Epstein, a été arrêtée jeudi aux États-Unis et inculpée de trafic de mineures, accusée d’avoir recruté des jeunes filles victimes d’abus sexuels commis par le financier new-yorkais.