La grande vulnérabilité de Trump

(New York) Donald Trump n’a aucun atome crochu avec Barack Obama, pas plus qu’il n’en avait avec George Bush père de son vivant. Mais il devra répéter des exploits réalisés par l’un ou l’autre pour éviter d’être évincé de la Maison-Blanche à l’issue d’un seul et unique mandat.