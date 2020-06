New York: un policier inculpé pour une prise d’étranglement, désormais illégale

(New York) Un policier de New York a été interpellé et inculpé jeudi pour avoir pratiqué une prise d’étranglement lors d’une arrestation, une pratique rendue récemment illégale dans l’État de New York, après l’émotion causée par la mort de George Floyd.