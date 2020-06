Tulsa: imposant rassemblement de Trump, six employés positifs à la COVID-19

(Tulsa) Assailli de critiques et en baisse dans les sondages, Donald Trump avait pris le pari risqué de défier le coronavirus pour se relancer, en organisant samedi son premier rassemblement de campagne à l’ère de la pandémie : six membres de l’organisation viennent d’être testés positifs et placés en quarantaine.