(Washington) Le gouvernement américain a engagé mardi une action en justice afin de tenter de bloquer la publication d’un livre de l’ex-conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche John Bolton, qui devrait dresser un portrait très critique de la présidence de Donald Trump.

Agence France-Presse

La plainte, déposée auprès d’un tribunal fédéral, argue que John Bolton n’a pas fait approuver son manuscrit en amont, et que son ouvrage est ainsi « clairement en violation des accords qu’il a signés comme condition de son emploi et de son accès à des informations hautement classifiées ».

La parution du livre, intitulé The Room Where It Happened, A White House Memoir, est prévue le 23 juin.

Son éditeur Simon & Schuster a assuré que l’ex-conseiller avait coopéré avec la présidence pour amender son manuscrit initial en tenant compte de ses « inquiétudes ». Il a néanmoins invoqué « le droit de l’ambassadeur Bolton à raconter l’histoire de son passage à la Maison-Blanche de Trump, conformément au Premier Amendement » de la Constitution américaine, qui consacre la liberté d’expression.

John Bolton a déjà enregistré un entretien télévisé qui doit être diffusé dimanche par la chaîne ABC.

Selon un communiqué de l’éditeur, celui qui a occupé ce poste stratégique à la Maison-Blanche d’avril 2018 à septembre 2019 décrit dans son livre un Donald Trump qui a pris toutes ses décisions « guidé par un calcul en vue de sa réélection ».

« Ce que Bolton a vu l’a stupéfait : un président pour qui être réélu est la seule chose qui compte, même si cela signifie mettre en danger ou affaiblir la nation », a ajouté l’éditeur. Selon ce compte-rendu, le magnat de l’immobilier aurait ainsi pris des décisions passibles de destitution bien au-delà de la seule affaire ukrainienne qui lui a valu une mise en accusation, mais a débouché sur son acquittement par le Sénat.