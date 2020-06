En direct

Crise aux États-Unis : posez vos questions à nos experts

La colère et les manifestations secouent les États-Unis depuis la mort violente par asphyxie de George Floyd sous le genou d’un policier blanc. Cet événement tragique a relancé le débat sur le racisme systémique aux États-Unis, dans le monde et ici, au Québec. La Presse vous propose une rencontre numérique portant sur la politique américaine, la présidence controversée de Donald Trump et le climat social aux États-Unis.