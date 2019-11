PHOTO EDWARD LEA, ASSOCIATED PRESS

Coups de feu lors d’un match de football au New Jersey

(Pleasantville) Au moins une personne a ouvert le feu vendredi soir lors d’un match de football disputé dans la cour d’une école secondaire du New Jersey.

Associated Press

Deux personnes ont été blessées, dont un jeune garçon qui a été héliporté vers l’Hôpital pour enfants de Philadelphie en raison de blessures très graves.

Les coups de feu ont semé la panique chez les joueurs et les spectateurs qui cherchaient à fuir par tous les moyens, notamment en brisant une clôture qui délimitait le terrain de baseball. Ils ont retenti vers 20 h 30, durant le troisième quart du match éliminatoire entre les Panthers de Camden et les Greyhounds de Pleasantville, des équipes de deux écoles secondaires du New Jersey.

Le chef de police Sean Riggins a indiqué à l’agence de presse The Associated Press que le tireur a ouvert le feu dans les estrades du côté des partisans de Pleasantville.

PHOTO EDWARD LEA, ASSOCIATED PRESS Le maire de Pleasantville Jesse L. Tweedle Sr. et le chef de police Sean Riggin

Personne n’a été arrêté et les autorités se demandaient s’il pouvait s’agir d’un crime commis par plus d’un tireur.

Les autorités n’ont pas dévoilé d’informations sur les victimes ni leur état de santé.