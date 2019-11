(New York) Il le présente comme « le livre que les élites de gauche ne veulent pas que vous lisiez » : le fils aîné de Donald Trump sort mardi un livre confirmant qu’il est un farouche et très provocateur défenseur de son père, et qu’il n’exclut pas de se lancer lui aussi en politique.

Agence France-Presse

Intitulé « Hystériques : comment les progressistes se nourrissent de haine et veulent nous faire taire », l’ouvrage de quelque 300 pages s’ouvre sur des propos délibérément polémiques.

Donald Trump Jr. le dédie aux « pitoyables » – allusion à l’expression malheureuse d’Hillary Clinton, qui, pendant la campagne présidentielle 2016, avait qualifié les électeurs de Trump de « bande de pitoyables ». Et appelle les « gauchistes convaincus ou les assoiffés de justice sociale » à le « jeter immédiatement » ou à « demander à leur restaurant végane préféré d’en faire des menus ».

Publié par l’éditeur conservateur Center Street (Hachette), le livre figurait mardi en troisième position des ventes d’Amazon après avoir bénéficié la veille, sur Twitter, d’un message de promotion du président.

Connu pour ses attaques virulentes contre les médias, Donald Junior, 41 ans, resté à New York avec son frère Eric pour gérer les affaires de son père, accuse les réseaux sociaux de vouloir le censurer, lui et tous les conservateurs.

« Cela revient à supprimer complètement la liberté d’expression, on ne peut pas continuer à laisser faire ça », écrit-il.

Interviewé mardi sur CBS, il a assuré avoir fait preuve de retenue : « J’aurais pu pousser le bouchon beaucoup plus loin et ouvrir le feu, je ne l’ai pas fait ».

Il a aussi affirmé que beaucoup, des deux côtés de l’échiquier politique, cherchaient à saper la présidence de son père. « Il y a beaucoup de gens à la Maison-Blanche qui ne servent pas ses intérêts, car ils ne font pas ce qu’il veut, ils font ce qu’ils croient être le meilleur pour leur propre avenir ».

Si la fille aînée de Donald Trump, Ivanka, devenue conseillère à la Maison-Blanche avec son mari Jared Kushner, avait initialement semblé être la plus « politique » des trois enfants du premier mariage du président, Don Jr., qui sillonne le pays depuis des mois pour soutenir son père, reconnaît y avoir pris goût.

« Je n’exclus rien », a-t-il déclaré sur CBS. « J’aime la partie “campagne” […], j’aime aller au contact des vrais gens et voir comment les politiques de mon père affectent leurs vies. Mais je ne sais pas, à ce stade de ma vie, si j’aimerais faire ça toute la journée ».