Jeffrey Epstein avait un stratagème bien rodé pour recruter ses victimes

L'affaire Jeffrey Epstein, le financier américain qui s'est suicidé samedi dans sa prison new-yorkaise, a fait apparaître au grand jour un réseau tentaculaire d'écolières et de collégiennes poussées à satisfaire son appétit sexuel inextinguible, alimenté par l'argent et de jeunes recruteuses.

« On the younger side ». Il les préfère « plus jeunes ». Voilà comment Donald Trump décrivait, en 2002, les goûts de Jeffrey Epstein en matière de femmes, qui étaient, en réalité, le plus souvent des jeunes filles.

À l'époque, le riche et brillant financier était encore fréquenté par célébrités et politiques.

Mais dans le secret de ses propriétés somptueuses de Palm Beach ou New York se jouait une autre partition, selon les enquêtes des autorités américaines et les multiples actions en justice de victimes présumées.